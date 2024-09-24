إسبانيا..اعتقال 5أشخاص انتحلوا شخصية براد بيت للاحتيال على نساء

اعتقلت الشرطة الإسبانية 5 أشخاص يشتبه تورطهم في الاحتيال على امرأتين في مبلغ 350 ألف دولار، من خلال انتحال شخصية النجم العالمي، براد بيت، عبر الإنترنت.

وقالت قوات الحرس المدني الإسبانية في بيان، الاثنين، إن المشتبه بهم تواصلوا مع السيدتين عبر صفحة إنترنت لمعجبي الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، وادعيا “بأنهما على علاقة عاطفية معه”، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان”.

وتعرضت امرأة واحدة من منطقة الأندلس الجنوبية للاحتيال في مبلغ 189 ألف دولار، بينما خسرت الأخرى من إقليم الباسك الشمالي 162 ألف دولار.

وقالت الشرطة: “لقد درس المجرمون الإلكترونيون، من أجل اصطياد الضحايا، شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن وأعدوا ملفا نفسيا لهن، مكتشفين بذلك أن لكلتا المرأتين شخصية ضعيفة، وتفتقران إلى العاطفة وفي حالة اكتئاب”.

وتابع بيان للشرطة، “كما استخدم المجرمون منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني مع المرأتين حتى وصلتا إلى نقطة اعتقدتا فيها أنهما يتحدثان عبر واتساب مع براد بيت نفسه، الذي وعدهما بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك”.

واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص في منطقة الأندلس الجنوبية، بمن فيهم الزعماء المشتبه بهم للمجموعة، وتمكنوا من استرداد 91 ألف دولار تم الاحتيال بها من المرأتين.

وداهموا خمسة منازل كجزء من عملياتهم، وصادروا عدة هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر ومذكرة “كُتبت فيها العبارات التي استخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم”.