إسرائيل تتجاهل دعوات العدل الدولية وتواصل قصف قطاع غزة

عداد الأيام يتواصل في الحرب على قطاع غزة، متجاهلا توصيات محكمة العدل الدولية، التي دعت لوقف الأعمال التي تهدد بالإبادة، وأكدت على حتمية إيصال الغذاء و الدواء لكل من يحتاجها في القطاع، بعد 113 يوما من الحرب العبثية.

ورغم دعوات العالم لوقف الحرب، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه مناطق القطاع المختلفة، موقعا المزيد من القتلى و الجرحىومتسببا بوضع إنساني كارثي يعيشه أهالي القطاع، نتيجة الحصار وإعاقة وصول المساعدات.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم على خان يونس جنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، ما أدى لمقتل 28 فلسطينياً وإصابة أكثر من 80 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدتان جراء قصف طال منزلاً في حي الجنينة شرق رفح بقطاع غزة، في حين أفادت مصادر طبية بوصول قتلى وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف طال منازل عدة في دير البلح وسط القطاع.

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26083 قتيلا و64487 جريحاً.