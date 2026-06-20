إسرائيل تأمر بوقف «إطلاق النار» في جنوب لبنان

أفاد موقع واللا العبري مساء اليوم السبت، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أصدر أمراً يقضي بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وذلك عقب إجراء تقييم شامل وعاجل للوضع الأمني والعسكري.

وتزامن هذا القرار الإسرائيلي المفاجئ مع وقت قصير من إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، نتيجة خرق مذكرة التفاهم الموقعة مع أمريكا، واستمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، أصدر حزب الله بياناً مطولاً فند فيه الادعاءات والأكاذيب التي يواصل العدو الإسرائيلي ترويجها بشأن مزاعم خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، موضحاً أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة، وتندرج في إطار محاولات تضليل الرأي العام، وفي سياق مساعيه المفضوحة لتخريب الاتفاق الرسمي المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله أن حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي تجاوزت منذ فجر يوم الجمعة ثلاثمئة خرق واعتداء موثق، تنوعت بين الغارات الجوية من الطائرات الحربية والمسيّرات، والقصف المدفعي من مختلف العيارات، وإطلاق القذائف الفوسفورية على أكثر من خمس وعشرين بلدة وقرية، من بينها مدينة النبطية.

وأضاف الحزب أن هذه الاعتداءات أدت إلى سقوط أكثر من مئة وأحد عشر شهيداً ومئة وستة وسبعين جريحاً، فيما تشير المعلومات الأولية والتحقيقات الميدانية إلى استخدام العدو للقنابل العنقودية المحرمة دولياً في قصفه للمناطق الآهلة بالسكان.

وأشار البيان الصادر عن المقاومة اللبنانية إلى أن حصيلة الانتهاكات والاعتداءات بلغت منذ صباح هذا اليوم السبت وحتى اللحظة ما لا يقل عن مئة وثمانين اعتداء، وأسفرت عن سقوط أكثر من ثمانية وعشرين شهيداً، بينهم ثلاثة شهداء من عناصر الجيش اللبناني، بالإضافة إلى إصابة خمسة وثلاثين جريحاً.

وشدد حزب الله على أنه بات من الثابت أن هذا العدو الكاذب والغادر لم يلتزم يوماً بمندرجات اتفاقات وقف إطلاق النار المتعاقبة، مستعرضاً محطات تاريخية لعدم الالتزام، بدءاً من السابع والعشرين من نوفمبر عام ألفين وأربعة وعشرين، والثامن من أبريل عام ألفين وستة وعشرين، وصولاً إلى ما بعد إعلان التوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا بتاريخ الرابع عشر من يونيو الجاري، وحتى يوم أمس الجمعة التاسع عشر من يونيو، حيث واصل انتهاكاته الصارخة للسيادة اللبنانية عبر القصف الجوي والمدفعي وتدمير البيوت وترويع المواطنين وقتل المدنيين العزل.

وأكد الحزب أن هذه الوقائع الجلية أمام العيان تبين بصورة لا لبس فيها الجهة الحقيقية التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وتقوض التفاهمات القائمة، معتبراً أن ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من اعتداءات ومجازر متواصلة لم يعد مجرد خرق عابر، بل يشكل عدواناً موصوفاً واستكمالاً للحرب بكل ما للكلمة من معنى.

وحمل البيان المسؤولية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي الذي يصرح مسؤولوه علناً وبصورة متكررة رفضهم للاتفاقات القائمة ورفضهم الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مطالباً جميع الدول والمسؤولين الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بممارسة الضغط الجاد على الكيان المحتل لإلزامه بتنفيذ التزاماته كاملة ووقف الاعتداءات فوراً، بدلاً من رمي الاتهامات يميناً وشمالاً دون وجه حق.

واختتم حزب الله بيانه بالتأكيد على أن من حق لبنان وشعبه ومقاومته الدفاع عن أرضهم وسيادتهم الوطنية في مواجهة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أنه لا يحق لأي أحد في العالم أن يسلب اللبنانيين هذا الحق الذي تكفله كل الشرائع والقوانين الدولية، وموضحاً أن ما يسعى العدو لتثبيته من حرية الحركة للاستمرار باعتداءاته أمر مرفوض تماماً ولن يمر دون رد رادع، وأن طرد الاحتلال من الأراضي المحتلة هو مسألة وقت لا أكثر.