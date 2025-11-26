إسرائيل تبدأ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود الإسرائيلي، في إطار ما وصفه بـ”مكافحة الإرهاب”.

وجاء في البيان المشترك أن العملية بدأت ليلة الأربعاء، مؤكداً أن “قوات الجيش وجهاز الأمن العام لن تسمح للإرهاب بالتجذر في المنطقة، وتعمل بشكل استباقي لإحباطه”.

وأوضح الجيش أن هذه العملية تُعد “جديدة” وليست امتداداً لعملية “مكافحة الإرهاب” التي أُطلقت في يناير 2025 والمعروفة باسم “السور الحديدي”.

وفي ضوء العملية العسكرية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، الأربعاء، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي.

كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أحمد الأسعد، تعطيل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة، ضمن إجراءات أمنية استباقية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، مثل صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إلى أن العملية العسكرية من المتوقع أن تستمر عدة أيام في “مجموعة القرى الخمس”، بما في ذلك طمون وطوباس، وتهدف إلى تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات بناءً على معلومات استخباراتية.

وتأتي هذه العملية بعد حملة عسكرية واسعة أطلقها الجيش الإسرائيلي مطلع العام الجاري تحت اسم “السور الحديدي”، استهدفت مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل العشرات، بينهم مقاتلون فلسطينيون، وإخلاء ثلاثة مخيمات يقطنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين في طولكرم وجنين.

ووفق تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ما زال نحو 32 ألف فلسطيني نازحين قسراً بسبب العملية السابقة، ما يسلط الضوء على الأثر البشري المستمر للتصعيد العسكري في المنطقة.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بعد هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا، بينهم مقاتلون، برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ اندلاع الحرب. بالمقابل، قُتل 43 إسرائيلياً على الأقل، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفق إحصاءات رسمية إسرائيلية.

سرايا القدس تعلن مقتل عنصرين من جناحها العسكري في جنين ونابلس خلال عمليات إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقتل اثنين من عناصرها في الضفة الغربية.

وذكرت السرايا أن الشابين هما عبد الرؤوف خالد اشتية من كتيبة نابلس، وسلطان نضال عبد العزيز من كتيبة جنين، مشيرة إلى أنهما “ارتقيا بعد مسيرة من الجهاد والمقاومة”.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عبد العزيز (22 عامًا) قُتل في بلدة مركة جنوب جنين خلال عملية إسرائيلية، فيما قُتل اشتية (30 عامًا) في نابلس وجثمانه محتجز لدى الجيش الإسرائيلي.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أن عبد العزيز متهم بتنفيذ هجوم في مستوطنة كدوميم في أغسطس 2024، بينما اشتية متهم بتنفيذ عملية دهس قرب نابلس في مايو 2024.

وتشهد جنين ونابلس تصعيدًا مستمرًا في الاقتحامات وعمليات الاعتقال منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث ارتفع عدد القتلى في الضفة الغربية إلى أكثر من 1000 فلسطيني، في مقابل نحو 43 إسرائيليًا قُتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون خلال الفترة نفسها.