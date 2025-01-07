إسرائيل تحذرّ سكان 73 بلدة من العودة إلى جنوب لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنذارا إلى سكان 73 بلدة لبنانية عند الخط الأزرق محذرا إياهم من أن العودة إلى بيوتهم ستعرضهم للخطر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: ” تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى ومحيطها. جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط – يعرض نفسه للخطر”.

وتابع قائلا: “يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب، مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة”.



إسرائيل تبدأ انسحابها من الناقورة اللبنانية

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأميركي آموس هوكستين، الاثنين، أن إسرائيل بدأت الانسحاب من بلدة الناقورة، في جنوب لبنان.

وقال هوكستين، الذي يجري زيارة إلى لبنان، “إن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليا بالعودة إلى داخل إسرائيل جنوب الخط الأزرق”.

كما أشار إلى أن الانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان ستستمر لحين خروج كل قواته، مقابل انتشار الجيش اللبناني وصولا للخط الأزرق.

ووصل هوكستين، إلى لبنان، الاثنين، في زيارة تهدف لعقد اجتماع مع لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار في الجنوب ولقاءات محدودة مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وبعض السياسيين.

وفي وقت سابق الاثنين، أكّد الجيش اللبناني، أنّ وحداته تمركزت حول بلدة “الناقورة – صور” وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.

وأشار الجيش اللبناني إلى انه سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.

‏ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.