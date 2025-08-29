إسرائيل تخطط لفصل الخليل عن السلطة الفلسطينية.. إنشاء حكم محلي معترف به كدولة يهودية!

كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، أن إسرائيل تخطط لاستبدال قيادة السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل بعشائر محلية، وإنشاء حكم منفصل يعترف بإسرائيل “كدولة يهودية” وينضم إلى اتفاقات أبراهام.

وذكرت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية أن خطة الفصل تأتي في ظل توقعات عدة دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اليوم الجمعة أول اجتماع لمناقشة تفاصيل هذه الخطط.

ويُعقد الاجتماع في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة وزير الاقتصاد نير بركات، الذي طرح المبادرة أولاً، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين أمنيين كبار.

وستناقش السلطات إمكانية استبدال القيادة الفلسطينية في الخليل بعشائر محلية، وإنشاء حكم منفصل يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وينضم إلى اتفاقية أبراهام.

ووفقاً للمصادر، فإن تنفيذ هذه الفكرة سيقوض بشكل كبير خطة إقامة دولة فلسطينية تحت حكم السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، أعرب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” عن معارضته لهذه الخطة، بحجة أن السلطة الفلسطينية تشكل شريكاً أساسياً في محاربة الإرهاب.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الشهر الماضي أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي صاغ المبادرة بالتعاون مع عدد من شيوخ منطقة الخليل، وتشمل التعاون المدني والاقتصادي والأمني مع إسرائيل، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية مشتركة تمتد على مساحة كيلومتر مربع.