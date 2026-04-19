إسرائيل ترفع الجاهزية.. تحذيرات أمريكية من أيام حاسمة بأزمة إيران

كشف كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن تحقيق “تقدم” في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال طويلًا ومعقدًا في ظل استمرار فجوة الثقة بين الطرفين.

وقال قاليباف، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن المحادثات مع الوفد الأميركي أسفرت عن “فهم أكثر واقعية” بين الجانبين، رغم استمرار ما وصفه بانعدام الثقة المتبادل، ما يعكس طبيعة التباين العميق في الملفات المطروحة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن بعض القضايا شهدت اتفاقًا أوليًا بين الطرفين، بينما بقيت ملفات أخرى عالقة دون توافق، في إشارة إلى استمرار التعقيدات في مسار التفاوض.

وأكد قاليباف أن “الطرفين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي”، مشيرًا إلى أن جولات الحوار الأخيرة التي استضافتها إسلام آباد لم تنجح في تجاوز جميع نقاط الخلاف الأساسية.

وأضاف أن من بين أبرز الإشكاليات التي طُرحت خلال المفاوضات ملف الأصول الإيرانية المجمدة، حيث أشار إلى وجود “سوء فهم” في هذا الملف خلال النقاشات الجارية بين الجانبين.

وفي سياق حديثه، أقر قاليباف بوجود تفوق عسكري لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحًا أن “لديهم أموالًا ومعدات ومنشآت أكثر، وخبرتهم العسكرية أكبر”، في إشارة إلى اختلال موازين القوة في المنطقة.

إلى ذلك، دخلت إسرائيل حالة تأهب قصوى، مع إعداد بنك أهداف جديد تحسبًا لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز وتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وطهران، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ويتابع المسؤولون الإسرائيليون عن كثب تطورات الموقف الأميركي، خاصة مع تباين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، والتحذير من استئناف الضربات العسكرية ضد إيران.

وأوضح مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن مسار الأحداث لا يزال غير محسوم، مشيرًا إلى أن ترامب يظهر رغبة في التوصل إلى اتفاق، في حين تتمسك إيران بمواقفها المتشددة، ما يعقّد فرص التهدئة.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى رفع الحصار البحري الأميركي، محذرًا السفن من مغادرة مواقعها في الخليج العربي وبحر عمان، في خطوة رفعت مستوى التوتر في المنطقة.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الاستعدادات جارية لتصعيد سريع، مع رفع القوات الجوية مستوى التأهب إلى الحد الأقصى، إلى جانب تحديث بنك الأهداف تحسبًا لأي تطور مفاجئ.

في موازاة ذلك، حذر مسؤول أميركي رفيع، في تصريح لموقع “أكسيوس”، من احتمال استئناف الحرب على إيران خلال أيام، إذا لم تحقق المفاوضات تقدمًا ملموسًا في وقت قريب.

وتشير المعطيات إلى دخول الأزمة مرحلة حرجة، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار خلال ثلاثة أيام، في ظل غياب موعد محدد لجولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وشهدت التطورات تصعيدًا لافتًا بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز، وسط تقارير عن هجمات استهدفت سفنًا في الممر المائي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تصريح ترامب بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.

وعقد الرئيس الأميركي اجتماعًا في البيت الأبيض لمناقشة تطورات الأزمة، بحضور كبار المسؤولين، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، إلى جانب قيادات أمنية واستخباراتية، دون صدور تعليق رسمي من البيت الأبيض حول نتائجه.

وفي طهران، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات جديدة خلال المحادثات، وأن إيران تدرسها دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.

وكشفت مصادر مطلعة أن التوتر تصاعد رغم تحقيق تقدم نسبي في ملفات حساسة، من بينها تخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من المواد المخصبة، ما يعكس هشاشة المسار التفاوضي.

ميدانيًا، أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أن الحصار البحري المفروض على إيران أدى إلى توقف شبه كامل في حركة التجارة البحرية من وإلى البلاد، مع استمرار انتشار القطع البحرية الأميركية في المنطقة وامتثال عشرات السفن للتوجيهات الأميركية.

في المقابل، شدد الحرس الثوري الإيراني على استمرار سيطرته المشددة على مضيق هرمز، مؤكدًا أن القيود ستبقى قائمة إلى حين رفع الحصار الأميركي بالكامل، مع إمكانية فرض إجراءات تنظيمية على حركة السفن العابرة.

وفي تطور إقليمي، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مواقع لجماعات وصفها بالانفصالية في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

من جانبه، أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حرص بلاده على عدم الانجرار إلى الصراع الإقليمي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق واستقراره، في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية.