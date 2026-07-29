إسرائيل ترفع الجاهزية.. تحذيرات من استهداف وزراء ومسؤولين كبار

كشفت تقارير إسرائيلية عن توجيه تحذيرات أمنية إلى وزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين، وسط مخاوف من احتمال تنفيذ إيران عمليات انتقامية تستهدف شخصيات سياسية وأمنية بارزة، في إطار ردها على اغتيال قادة من الصف الأول في طهران.

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين تلقوا تحذيرًا عامًا بشأن احتمال تعرضهم للاستهداف، وذلك بعد تقييمات أمنية أشارت إلى أن إيران قد تسعى إلى تنفيذ عمليات انتقامية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة.

وبحسب التقرير، جاءت هذه التحذيرات في ظل حالة استنفار داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي تتابع عن قرب احتمالات الرد الإيراني، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين الطرفين عقب عمليات استهدفت قيادات وشخصيات بارزة في إيران.

وعلى خلفية هذه التهديدات، قرر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” تعزيز إجراءات الحماية الأمنية حول عدد من الشخصيات الإسرائيلية، كما أوصى المسؤولين باتباع تعليمات أمنية إضافية تشمل تغيير الروتين اليومي، وتجنب التحركات المتوقعة، واعتماد إجراءات احترازية أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه الخطوات مستوى القلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمال انتقال الرد الإيراني إلى عمليات تستهدف مسؤولين وأصحاب مناصب عليا، بدلًا من الاقتصار على المواجهات العسكرية أو الهجمات التقليدية.

وفي خطوة أمنية غير اعتيادية، غُير موقع إقلاع طائرة “جناح صهيون” التابعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي استخدمها خلال رحلته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب ما نقله موقع Ynet، أقلعت الطائرة من قاعدة نفاطيم الجوية بدلًا من مطار بن غوريون، مع فرض مستوى عالٍ من السرية بشأن موعد الإقلاع وخط سير الرحلة.

وجاءت هذه الإجراءات بهدف تقليل فرص استهداف الطائرة أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل ارتفاع مستوى التهديدات المرتبطة بإيران ضد شخصيات إسرائيلية بارزة.

وتحرص الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عادة على إبقاء تفاصيل تحركات الشخصيات الحساسة بعيدة عن التداول، خصوصًا خلال فترات التوتر الأمني، إلا أن تغيير ترتيبات سفر رئيس الوزراء يعكس حجم المخاوف التي ترافق تقييمات التهديد الحالية.

وفي السياق نفسه، تشهد الولايات المتحدة إجراءات أمنية إضافية مرتبطة بالتهديدات الإيرانية، خصوصًا بعد ورود معلومات استخباراتية بشأن مخاطر محتملة تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” في 9 يوليو إن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسفر من تركيا على متن الطائرة الرئاسية القديمة من طراز “آير فورس 1″، بدلًا من الطائرة الجديدة المقدمة من قطر، باعتبار ذلك إجراءً احترازيًا مرتبطًا بالمخاوف الأمنية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء ضمن إجراءات تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة خلال تنقل الرئيس الأمريكي، في ظل تقييمات أمنية مرتبطة بالتهديدات القادمة من جهات موالية لإيران.

لاحقًا، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن تغيير الطائرات جاء بعد حصول مسؤولين أمريكيين على معلومات استخباراتية من إسرائيل حول مخطط محتمل لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة أن بعض المسؤولين الأمريكيين شككوا في مستوى موثوقية هذه المعلومات، بينما أبدى آخرون مخاوف من احتمال استخدام هذه المعطيات للتأثير على قرارات الإدارة الأمريكية ودفع واشنطن نحو العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران.

وفي 25 يوليو، نقلت صحيفة “التايمز” أن السبب وراء التغيير المفاجئ في ترتيبات سفر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى وجود “تهديد موثوق” باستهدافه من قبل قوات موالية لإيران، من دون الكشف عن الجهة التي تقف وراء المخطط.

كما ذكرت شبكة CBS أن الولايات المتحدة حددت وجود مؤامرة حقيقية تتعلق بمحاولة إطلاق صاروخ على الطائرة، في تطور يعكس مستوى المخاوف الأمنية الأمريكية من تهديدات مرتبطة بإيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متواصلًا بين إسرائيل وإيران، مع استمرار تبادل التهديدات والعمليات الأمنية والعسكرية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي خطوات انتقامية إلى توسيع دائرة المواجهة.

وتعمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأمريكية على تعزيز إجراءات حماية المسؤولين والشخصيات السياسية البارزة، مع الاعتماد على تغييرات في أنماط الحركة والسفر وتقليل فرص تعرضهم لأي عمليات محتملة.