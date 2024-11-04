إسرائيل تزعم إحباط محاولة اغتيال قائد قاعدة «نيفاتيم» العسكرية

زعمت هيئة البث الاسرائيلية، “أن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت عملية اغتيال حاولت تنفيذها إيران، لقائد قاعدة سلاح الجو العسكرية “نيفاتيم”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “إنه تم تكثيف الحراسة على قائد قاعدة نفاتيم الجوية الذي كان هدفا لعملية اغتيال إيرانية”.

وتابعت الصحيفة: “قائد قاعدة القوات الجوية هو هدف مطلوب للغاية لأن “نفاتيم” في حد ذاتها هدف قوي لإيران، إنها ليست مجرد قاعدة طائرات، إنها استخباراتية، وقاعدة متعددة التخصصات واستراتيجية”.

هذا وكانت قاعدة “نفاتيم” أحد أهداف الهجوم الإيراني الأخير في أوائل أكتوبر الماضي، والذي أطلق فيه نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل.