إسرائيل تشن أعنف غارات على بيروت منذ بدء عملية «زئير الأسد»

شنّت إسرائيل، الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على بيروت وضواحيها الجنوبية، مستهدفة أحياء عدة ومعاقل حزب الله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد سحب من الدخان من المناطق المستهدفة، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى بينهم ثلاث نساء وإصابة عدد كبير بجروح، في بلدتي عدلون في قضاء صيدا وشمسطار في قضاء بعلبك.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الهجوم استهدف نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع وجنوب لبنان خلال عشر دقائق، واصفًا العملية بأنها الأكبر منذ بدء عملية “زئير الأسد” في 28 مارس الماضي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنشآت استخباراتية وهيئات مركزية تابعة لحزب الله، إضافة إلى بنى تحتية لمنظومات نيران وبرية وبحرية، ومنشآت قوة رضوان والوحدة الجوية (127) التابعة للحزب، واعتبرها ضرورية لمواجهة ما وصفه بـ”مخططات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل”.

وفي المقابل، حذّر الجيش اللبناني المواطنين من العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية خشية استمرار القصف الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية وتوخّي الحيطة من الذخائر غير المنفجرة ومخلفات العدوان، والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة.

ورغم التحذيرات، شهدت الطرق السريعة المؤدية إلى الجنوب ازدحامًا بالسيارات التي تحمل أغراضًا منزلية، حيث سعى العديد من السكان للعودة إلى منازلهم. وقالت امرأة لوكالة الأنباء الألمانية: “نريد العودة لمنازلنا. لا يمكن أن نظل نازحين في المدارس. يجب أن تساعدنا إيران والعالم”.

وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان مدينة صور والمناطق الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت بمغادرة فورية، بينما أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مع استثناء العمليات العسكرية في لبنان.

وأكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن لبنان مشمول باتفاق وقف النار مع إيران، محمّلًا إسرائيل مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق.

وأضاف بري أنه تواصل مع الجانب الباكستاني لإبلاغهم بالانتهاك الإسرائيلي وطلب التنسيق مع الولايات المتحدة للضغط على تل أبيب.