إسرائيل تعدّ خططاً لعملية برية في لبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن “إسرائيل” تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن “الجيش الإسرائيلي”، يقوم بصياغة خطة للدخول البري إلى لبنان.

وأضافت القناة، أنه “وفي إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلف “الجيش” العميد “موشيه تمير” بمسؤولية إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات مختلفة”.

ولفتت القناة إلى أن “تمير”، هو من صاغ خطة دخول “الجيش الإسرائيلي” إلى غزة، إذ طلب منه “استخلاص الدروس من القتال في القطاع”.

بدورها أكدت صحيفة “التايمز” البريطانية، المعلومات عن وضع “الجيش الإسرائيلي” خطط للاعتداء على جنوب لبنان.

وحسب الصحيفة، فإن “إسرائيل”، تريد دفع قوات المقاومة في جنوب لبنان شمالاً إلى نهر الليطاني، مشيرة إلى أن هذا الخط ذو أهمية رمزية للجانبين.

هذا وتشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة، تبادلا لإطلاق النار بين المقاومة اللبنانية و”القوات الإسرائيلية”، ما أدى إلى مقتل المئات من الجانب اللبناني بينهم مدنيين، فيما اعترف “الجيش الإسرائيلي” بمقتل 10 جنود و7 مدنيين.