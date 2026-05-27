إسرائيل تعلن اغتيال قائد جديد لـ«القسام» في غزة.. إصابة أطفال وتخريب ممتلكات بالضفة

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، مقتل محمد عودة، القائد الجديد لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وذلك بعد غارة جوية استهدفته في شمال قطاع غزة، وفق ما أكده الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور عبر منصة «إكس»، إن «قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة تم القضاء عليه أمس»، في إشارة إلى عملية الاستهداف التي نُفِّذت خلال الساعات الماضية.

من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أنه بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، نفّذ غارة دقيقة استهدفت عدة مبانٍ في قلب مدينة غزة، قال إنها كانت تُستخدم كمخابئ للقائد المستهدف، وذلك بعد متابعة استخباراتية استمرت أشهرًا لتعقب تحركاته وتحركات مساعديه.

وأضاف البيان أن إحدى الشقق المجاورة التي استُهدفت كانت تعود لأحد عناصر حركة حماس المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر، والذي كان ضمن دائرة مساعدي القائد المستهدف، وفق الرواية الإسرائيلية.

في المقابل، نقلت وكالة «الشرق الأوسط» عن ثلاثة مصادر من حركة حماس تأكيدها مقتل محمد عودة في قصف جوي استهدف شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن جثمانه جرى انتشاله أشلاء بعد القصف، إلى جانب وجود أشلاء أخرى يُعتقد أنها تعود لأفراد من عائلته.

وأوضحت المصادر أن سكانًا من العائلة تمكنوا من التعرف على الجثمان، بينما أكد أحد المقربين منه هويته بعد الحادث مباشرة.

وبحسب مصادر ميدانية، أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ على الشقة المستهدفة، ما أدى إلى دمار واسع في المكان والمباني المحيطة، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم سيدة كانت تمر في المكان وأطفالها الذين كانوا برفقتها أثناء التسوق في حي الرمال.

كما أفادت المصادر بأن طائرة مروحية نفذت غارة ثانية بعد نحو 20 دقيقة من القصف الأول، استهدفت شقة أخرى على بعد مئات الأمتار، ما أسفر عن إصابات بينها حالة حرجة لقيادي ميداني في جهاز استخبارات تابع لكتائب القسام.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن إسرائيل ستعمل على تنفيذ خطة «الهجرة الطوعية» من قطاع غزة، في تصريحٍ أثار جدلًا سياسيًا ودوليًا واسعًا، وجاء في سياق حديثه عن تطورات العمليات العسكرية في القطاع.

وقال كاتس، خلال تصريحاته المرتبطة بالإعلان عن اغتيال القائد العسكري الجديد لحركة حماس محمد عودة، إن تنفيذ خطة «الهجرة الطوعية» سيتم في التوقيت وبالطريقة المناسبين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ أو نطاقها.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان تعيين محمد عودة في منصب قيادي عسكري داخل «كتائب القسام» عقب اغتيال القيادي السابق عز الدين الحداد، وفق ما أوردته المصادر ذاتها.

بعد مقتل عودة.. إسرائيل تكشف “قائمة اغتيالات” قادة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قائمة تضم أبرز قادة الجناح العسكري لحركة حماس الذين تم اغتيالهم منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، وذلك عقب إعلانه مقتل محمد عودة، القائد الجديد لكتائب القسام في غزة.

وضمت القائمة 16 اسماً من القيادات العسكرية البارزة، قالت إسرائيل إنها اغتالت 15 منهم، بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار ومروان عيسى ومحمد السنوار، فيما أشارت إلى أن عماد عقل لا يزال على قيد الحياة.

وجاء نشر القائمة مرفقاً برسالة تهديد مباشرة أكدت فيها إسرائيل أن “كل من شارك في هجمات 7 أكتوبر لن يفلت من الحساب”، في وقت تتواصل فيه الضربات والاغتيالات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وسيطرتها على أجزاء واسعة من القطاع، بينما تؤكد حماس استمرار المواجهة رغم الخسائر الكبيرة في قياداتها العسكرية.

إصابة طفلين وتخريب ممتلكات فلسطينية في اعتداءات إسرائيلية متفرقة بالضفة الغربية

أُصيب طفلان فلسطينيان، وتعرّضت ممتلكات مدنية للتخريب، مساء الثلاثاء، جراء اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات ارتكبها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك عشية عيد الأضحى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا إلى المستشفى، بعد إصابته برصاص مطاطي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق بيان رسمي.

وفي منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، أفاد الناشط في توثيق الانتهاكات أسامة مخامرة بأن مستوطنين قاموا بتخريب سياج واقتلاع أشجار في خربة أم الخير، إلى جانب الاعتداء على فلسطينيين في المنطقة، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية باتجاه المواطنين.

وأضاف مخامرة أن فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، ويدعى محمد عزيز الهذالين، أُصيب برضوض وكدمات نتيجة الاعتداء.

وفي واقعة منفصلة داخل مسافر يطا أيضًا، أشار مخامرة إلى قيام مستوطنين بقطع كابل كهرباء يغذي أحد المنازل الفلسطينية بالطاقة الشمسية.

وفي شمال الضفة الغربية، قال الناطق الإعلامي باسم مجلس قروي سالم شرق نابلس ناصر اشتية إن مستوطنين اقتحموا أراضي القرية وحاولوا إحراق محاصيل زراعية في موسم الحصاد.

وأوضح اشتية أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على النيران في بدايتها، قبل امتدادها إلى مساحات أوسع من الأراضي الزراعية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد مستمر في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث تشهد المناطق الريفية والبدوية قرب المستوطنات تصعيدًا متزايدًا في عمليات الاقتحام والاعتداءات.

ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت التطورات الميدانية في الضفة الغربية عن مقتل 1168 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 12 ألفًا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف شخص، وتهجير ما يقارب 33 ألفًا، منذ بدء التصعيد.