إسرائيل تعلن بشكل صريح استهداف نقاط عسكرية للجيش السوري

في تطور جديد للأحداث التي تشهدها المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما على أهداف عسكرية سورية خلال الليل، فيما سماه “ردا على إطلاق صواريخ” من سورية في وقت سابق.

ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إن طائرات إسرائيلية قصفت “بنية تحتية للجيش السوري”.

وكانت وسائل الإعلام تحدثت في وقت متأخر يوم الاثنين أن خمسة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه اسرائيل.

كما نقلت وكالة “سانا” السورية عن مصدر عسكري قوله “حوالي الساعة 4.35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق”.

و جرت العادة أن تستهدف إسرائيلي أهدافا داخل سورية تقول إنها تابعة للقوات الإيرانية، أو إمدادات إيرانية موجهة إلى لبنان عبر سورية، لكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل صراحة استهداف نقاط للجيش السوري.