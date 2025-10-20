إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات.. صهر ترامب بعد زيارته غزة: قنبلة نووية ألقيت في ذلك المكان

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مساهمة واشنطن في إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة بعد الحرب ستقتصر على المشاركة في “مجلس السلام” لإدارة شؤون القطاع، موضحاً أنه طلب منه رئاسته وأن هذا الإجراء يكفي في الوقت الحالي.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، أكد ترامب استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، مشدداً على أن الحركة “تتصرف بعنف شديد” إلا أن قيادتها “غير متورطة” بشكل مباشر.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار، بدأ الجيش الإسرائيلي ترسيم حدود “الخط الأصفر” داخل غزة بناءً على تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في خطوة تهدف لإرسال رسالة واضحة لقادة حماس بضرورة الإخلاء الفوري لأي عناصر خلف الخط، مع تحميلهم المسؤولية عن أي حادث، مهدداً باستخدام القوة العسكرية دون سابق إنذار ضد من يرفض الانصياع.

ويشمل الخط الأصفر أكثر من نصف مساحة القطاع، مع تركيز الجيش الإسرائيلي على مناطق قرب الحدود مع إسرائيل، بينما لا يسيطر على كامل المساحة بالقوات البرية.

في السياق نفسه، رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 80 خرقاً إسرائيلياً منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينياً وإصابة 230 آخرين، بينها 21 خرقاً خلال يوم الأحد وحده، باستخدام دبابات وآليات عسكرية وطائرات حربية ومسيرة.

كما قررت إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع مؤقتاً، بحسب مصادر إعلامية، على الرغم من الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بضمانات مصرية وأمريكية وقطرية وتركية.

على الصعيد الدبلوماسي، كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن لقاء جمعه وجهاً لوجه مع القيادي في حماس خليل الحية في مصر خلال مفاوضات إنهاء الحرب، حيث تبادل الطرفان التعازي لفقدان أبنائهما، وهو لقاء نادر يجمع مسؤول أمريكي مع عضو بارز في حماس.

ويشير المبعوث إلى أن الضربة الإسرائيلية على قطر الشهر الماضي، والتي استهدفت مفاوضي الحركة، أوقفت المفاوضات غير المباشرة وأثرت على الثقة مع الأطراف القطرية.

كما جرت أحداث أمنية على الأرض، حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً على مدينة رفح جنوب القطاع بعد تبادل إطلاق نار أدى لإصابة 6 جنود إسرائيليين، فيما شددت حماس على أن محاولات نتنياهو التنصل من الالتزام بالاتفاق تجري تحت ضغط ائتلافه المتطرف.

أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة أعطته انطباعاً بأن المكان يبدو كما لو ألقيت عليه “قنبلة نووية”.

وأضاف كوشنر في مقابلة مع قناة “سي بي إس نيوز” أن عودة السكان الفلسطينيين لمنازلهم المدمرة ورؤيتهم ينصبون الخيم كان أمراً محزنًا للغاية، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغه بأن هؤلاء الأشخاص سيعودون إلى المناطق المدمرة لمنازلهم.

ورفض كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال المقابلة الاعتراف بأن ما حدث في غزة يشكل “إبادة جماعية” للشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس والمبعوثون كوشنر ويتكوف إلى إسرائيل هذا الأسبوع للضغط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، متابعة إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، تنظيم المساعدات الإنسانية، وإنشاء قوة دولية لدعم الاستقرار وخطط إعادة الإعمار في القطاع.

مصر تؤكد على التزام وقف الحرب في غزة وتستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، على أهمية التزام طرفي اتفاق شرم الشيخ بوقف الحرب في قطاع غزة، مشدداً خلال اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك، جان نويل بارو ولارس لوكه راسموسن، على أن احترام الاتفاق يشكل خطوة أساسية لتثبيت التهدئة، وإنهاء الحرب، والحد من المعاناة الإنسانية، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل.

كما ناقش الوزير المصري التحضيرات لمؤتمر مصر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، المقرر عقده في نوفمبر 2025، مؤكدًا على ضرورة البدء بتنفيذ خطط إعادة الإعمار وفق رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتنسجم مع الخطة العربية الإسلامية وخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، داعياً الدول الأوروبية للمشاركة الفاعلة في المؤتمر.

من جانبهم، أكد وزراء خارجية فرنسا والدنمارك دعمهم الكامل للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مع مواصلة التنسيق بشأن ملفات التعافي المبكر وإعادة الإعمار استعدادًا للمؤتمر الدولي.

وكان أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر ستستضيف المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، داعياً الشعب المصري للمساهمة في جهود الإعمار، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، بما يعكس التضامن والمسؤولية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.