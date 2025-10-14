إسرائيل تقتل فلسطينيين في غزة.. أردوغان يحذّر إسرائيل: الثمن سيكون باهظاً

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أطلق النار على مجموعة من الأشخاص في شمال قطاع غزة بعد محاولتهم عبور “الخط الأصفر” والاقتراب من قواته، ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.

واعتبر الجيش هذا التحرك انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن محاولات التحذير لم تُجدِ نفعًا.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن القتلى سقطوا في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، في حين دعت إسرائيل سكان القطاع إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب الاقتراب من القوات المنتشرة.

في المقابل، أكدت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة متابعة الأطراف الراعية لسلوك إسرائيل لمنع التملص من الالتزامات.

وفي سياق متصل، قتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مستمر على قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار لليوم الخامس، شملت ضربات بطائرات مسيرة في حي الشجاعية وبلدة الفخاري.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الحصيلة تضمنت 7 قتلى جدد واثنين توفيا متأثرين بجراح سابقة.

كما تواجه جهود الإغاثة عوائق كبيرة بسبب توقف عشرات شاحنات المساعدات على معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى الركام الهائل الذي يعيق حركة الطواقم والعمليات الإنسانية، وسط تحذيرات من استمرار وجود آلاف الأشخاص تحت الأنقاض مع نقص في المعدات الثقيلة ومخاطر كبيرة من مخلفات الحرب.

وأكدت بلدية غزة أن نحو 90% من شوارع المدينة تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي، مما يجعل بدء عمليات إعادة الإعمار مرهونًا بفتح الطرق الرئيسة وتأمين وصول المساعدات.

“الثمن سيكون باهظاً”.. أردوغان يحذر إسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام في غزة

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل من العودة إلى “ارتكاب المجازر” في قطاع غزة، عقب توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أن “الثمن سيكون باهظاً” في حال تكرار الانتهاكات.

وشدّد أردوغان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى السجل السيئ لإسرائيل في خرق الهدن السابقة، وأكد التزام تركيا والولايات المتحدة ودول أخرى بضمان استمرارية الاتفاق.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي أقرتها الدول العربية والإسلامية، معتبراً أن الدعم المالي الكبير ضروري لإنجازها بسرعة، معبراً عن ثقته في تحقيق هذا الدعم.

كما أكد على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق حل الدولتين، مطالباً الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة جدية نحو إقامة الدولة.

وختم أردوغان بالإشارة إلى أهمية الدبلوماسية التي يمارسها مع الرئيس الأمريكي، مؤكداً عزمه على مواصلة هذه الجهود “بنفس الزخم والاهتمام”.