‏ إسرائيل تقتل قائداً إيرانياً في سوريا

قالت وكالة “SNN” الإيرانية، اليوم الخميس، إن “مجيد الديواني”، أحد مستشاري الحرس الثوري قتل في هجوم إسرائيلي على سوريا”.

وقالت الوكالة، إن “المستشار العسكري “مجيد الديواني” قتل متأثراً بجروح أُصيب بها في هجوم إسرائيلي على دمشق قبل 3 أيام”.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، في وقت سابق اليوم الخميس، لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية، وقبل أيام، استهدفت سلسلة غارات اسرائيلية العاصمة السورية دمشق، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى، وأمس جددت اسرائيل شن الغارات على ذات المكان، متسببة بوقوع قتلى ومصابين.