إسرائيل تقطع الكهرباء والماء عن الأونروا.. كوهين: سنمنعها من العمل داخل

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع الكهرباء والماء عن مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، بذريعة أن الوكالة الأممية كانت “جزءا من عملية طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “ICE” عن كوهين قوله إن القرار يستهدف “وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل”، مضيفاً أن الكنيست سبق أن أقر قانوناً يصنف الوكالة منظمة إرهابية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على سن تشريع جديد يسمح بفصل الخدمات الأساسية عن مكاتبها، في خطوة تصعيدية جديدة ضد المنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة.

وبالتزامن مع التصعيد ضد “الأونروا”، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديم تل أبيب خريطة انتشار عسكرية جديدة لقواتها في قطاع غزة، ضمن مقترح وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً تُناقشه الأطراف الإقليمية والدولية في الوقت الراهن.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، تتضمن الخطة الإسرائيلية تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين فقط قرب الحدود المصرية، بين ممري “موراغ” و”فيلادلفيا”، في مؤشر على تقديم تنازلات محدودة لإعادة تحريك المفاوضات المتعثرة.

وتؤكد المصادر أن أحد المحاور الرئيسية للخلاف بين إسرائيل وحماس يتمثل في آلية انسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، إضافة إلى توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع. وتطالب حماس بعودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط انتشار ما قبل انهيار التهدئة في مارس الماضي، بينما تتمسك إسرائيل بوجود عسكري دائم في جنوب غزة، خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود المصرية.

نتنياهو ومخطط “مخيمات الجنوب”

تقارير متعددة تربط بين تشبث إسرائيل بالوجود العسكري في رفح وخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة “مخيمات إنسانية” ضخمة لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من شمال ووسط القطاع، في ظل استمرار الغارات الجوية المكثفة وغياب أي أفق لإعادة الإعمار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس عن استهداف أكثر من 100 موقع في قطاع غزة خلال 24 ساعة، في سلسلة غارات وُصفت بالأعنف منذ أسابيع. وأسفرت هذه الضربات عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين، إلى جانب مقتل جنود إسرائيليين في اشتباكات مع المقاومة داخل القطاع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ميناء غزة يتحول إلى ملاذ للنازحين

في مظهر يعكس المأساة الإنسانية المتصاعدة، تحول ميناء غزة، الذي كان يُعد متنفساً للترفيه والاصطياف، إلى مأوى لعائلات نازحة فرت من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع. وتُقدر الأمم المتحدة أن عدد المشردين داخلياً تجاوز 1.7 مليون شخص، في وقت تتضاءل فيه قدرات المنظمات الإغاثية على إيصال المساعدات وسط القيود العسكرية واللوجستية الإسرائيلية المتزايدة.

ورغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، لا تزال الفجوة بين المطالب الأمنية الإسرائيلية وشروط حركة حماس واسعة. وتعثرت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في الدوحة مؤخراً، وسط تمسك كل طرف بمطالبه الجوهرية، مما يعقّد فرص التوصل إلى هدنة دائمة، وتخشى دوائر دبلوماسية غربية من أن استمرار التباعد بين الطرفين قد يُفضي إلى جولة جديدة من التصعيد، في حال فشل الوسطاء في انتزاع تفاهمات أولية قبل نهاية يوليو الجاري.

https://twitter.com/ice_co_il/status/1945071439884730798?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945071439884730798%7Ctwgr%5E21649d4b93d9cae48f6087339d0b24470ac371e9%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20250715%2FD988D8B2D98AD8B1-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A-D982D8B1D8B1D986D8A7-D982D8B7D8B9-D8A7D984D985D8A7D8A1-D988D8A7D984D983D987D8B1D8A8D8A7D8A1-D8B9D986-D985D983D8A7D8AAD8A8-D8A7D984D8A3D988D986D8B1D988D8A7-1102702938.html