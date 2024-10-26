إسرائيل تكشف طبيعة الأهداف التي هاجمتها وطهران تردّ

نقلت وكالة “تسنيم” عن مصدر مطلع أن “مزاعم إسرائيل حول ضربها 20 موقعا في إيران غير واقعية وتندرج في إطار الحرب النفسية”، مؤكدا أن “آثار الضربة الإسرائيلية كانت محدودة”.

وأضاف المصدر أن “عدد أهداف واعتداءات الجيش الإسرائيلي أقل بكثير مما يدعيه”.

وتابع: “الأخبار التي تفيد بمشاركة 100 طائرة إسرائيلية في هذا الاعتداء هي أيضا كاذبة وتسعى إسرائيل إلى تضخيم هجومها الضعيف”.

ولفت المصدر إلى أن “الاعتداء تم من خارج حدود إيران وألحق أضرارا محدودة”، وأكد أنه “لم يتم استهداف أي مركز عسكري للحرس الثوري في طهران”.

إسرائيل تكشف طبيعة الأهداف التي هاجمتها في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي “استكمال عملية “أيام الحساب” في الرد على إيران، وأنه هاجم منظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في إيران”.

وجاء في بيان الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي: “استكمل جيش الدفاع هجوما موجه بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران وذلك ردا على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل ومواطنيها على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها”.

وأضاف: “‏لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل إنتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو دولة إسرائيل على مدار العام الأخير حيث شكلت هذه الصواريخ تهديدا مباشرا وفوريا ضد مواطني إسرائيل”، وقال: “‏لقد استكملت الغارة وأنجزت أهدافها”.

وتابع: “‏لقد أطلقت إيران مئات الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية خلال شهري إبريل وأكتوبر الماضيين وتقوم بتمويل وتوجيه أعمال إرهاب عبر وكلائها في الشرق الأوسط بهدف ضرب دولة إسرائيل ومواطنيها.. إلى جانب جهودها لاستهداف دولة إسرائيل تعمل إيران على المساس بالاستقرار الأمني في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي”.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن ‏”لإسرائيل الحق والواجب لحماية مواطنيها إذا اختار النظام في ايران مواصلة اعتداءاته ضد دولة إسرائيل ومواطنيها”.

وأضاف: “‏كما يجري جيش الدفاع تقديرات متواصلة للموقف ويستعد دفاعيا وهجوميا. في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية ويجب مواصلة الانصياع إلى التعليمات في حال صدورها”.

“لابيد” يهنئ الجيش الإسرائيلي بالهجوم على إيران رغم محدوديته

هنأ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجيش الإسرائيلي بالهجوم على إيران معتبرا أن قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران “كان خاطئا”.

وكتب لابيد في حسابه على منصة “إكس”: “أهنئ سلاح الجو الذي أظهر مرة أخرى تفوقه الجوي وقدرات عملياتية على أعلى مستوى في العالم”.