إسرائيل تنتهك بحرًا وجواً السيادة اللبنانية

انتهكت زورق قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان، بأن هذه الانتهاكات تمت على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالي 200 متر، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار، ومن ثم غادر من حيث أتى وجرى البدء بعملية متابعة هذا الانتهاك بين الجيش اللبناني وقيادة “اليونيفل”.

وأضافت القيادة بأنّ طائرة استطلاع من دون طيار من نوع “أم. ك” تابعة لقوات الاحتلال انتهكت سيادة الأجواء فوق مجرى نهر الليطاني وشمال وجنوب بلدات النهر وصولا إلى قلعة الشقيف، تزامنا مع تنفيذه غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.