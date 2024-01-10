إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة و«بلينكن» يسعى لمنع امتداد النار

الحرب على أشدها في جنوب قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يكثف الغارات رغم الإعلان عن الانتقال لمرحلة جديدة تركز على العلميات الدقيقة، لكن يبدو أن غياب المحاسبة و الغطاء الأمريكي الواسع يشجع إسرائيل على مواصلة الحرب، بينما يجول وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن دول المنطقة سعيا وراء منع امتداد الحرب.

وفي اليوم 96 من الحرب المفتوحة على قطاع غزة قُتِل وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء تواصل القصف الإسرائيلي.

ووذكرت وكالة وفا أن الطيران شن خلال الساعات الماضية غارات كثيفة على منازل الفلسطينيين في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع، ما أدى لمقتل 15 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع ومخيمي البريج والمغازي وسطه وجباليا شماله، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات، فيما أطلقت الزوارق الإسرائيلية عشرات الصواريخ صوب المنازل في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة سواحل المنطقة الوسطى والجنوبية من القطاع ما أدى إلى عشرات الجرحى.

كما قتل 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي المتمركز على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع إلى 23210 قتيلا و59167 جريحاً.