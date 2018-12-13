إسرائيل تُدغدغ السعودية: زعزعة استقرار المملكة يعني زعزعة استقرار العالم

حيث قال نتنياهو في حديث للصحفيين مساء الأربعاء:

“ما حدث في القنصلية السعودية بـإسطنبول مروع، وأعتقد أنه سيتم التعامل معه”.

وتابع قائلاً:

“سيتعين على كل بلد أن يكتشف، لا سيما البلدان التي لديها علاقات رسمية، عليها معرفة ما يجب القيام به حيال ذلك”.

وأضاف نتنياهو أن الأمور يتم وزنها بأهمية المملكة العربية السعودية والدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط، قائلاً:

“إذا تمت زعزعة المملكة العربية السعودية، فإن الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، ليس الشرق الأوسط، الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، وأعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”.

هذا وأقدم مسؤولون سعوديون على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر الماضي.