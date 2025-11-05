إسلام آباد ترد على اتهامات أفغانستان: لا اتفاق مع واشنطن

نفت باكستان صحة الادعاءات التي تحدثت عن انطلاق طائرات أمريكية مسيّرة من أراضيها لتنفيذ عمليات داخل أفغانستان. وصرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء أحمد شريف شودري، في تصريحات صحفية بأن “مزاعم انتهاك طائرات استطلاع أمريكية الأجواء الأفغانية انطلاقًا من باكستان لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف أن باكستان ليس لديها أي اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح بتنفيذ مثل هذه الغارات عبر أراضيها.

وأوضح اللواء شودري أن باكستان تفضل الحلول السلمية والمفاوضات لحل أي خلافات مع جيرانها، لكن في حال فشل هذه المفاوضات، فإن إسلام آباد “ستبحث عن خيارات أخرى”.

وأكد أن باكستان ملتزمة بسيادتها الجوية ولا تسمح باستخدام أراضيها في تنفيذ عمليات عسكرية ضد أي دولة.

وجاءت هذه التصريحات رداً على ما أوردته الحكومة الأفغانية من مزاعم حول انتهاك طائرات أمريكية للأجواء الأفغانية عبر الأراضي الباكستانية.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية اتهمت باكستان في وقت سابق بأنها تسمح للطائرات الأمريكية بالانطلاق من أراضيها للقيام بعمليات استطلاع وغارات داخل أفغانستان.

وتزامنت هذه الاتهامات مع تصاعد التوترات بين باكستان وحركة طالبان الأفغانية، والتي دفعت إلى توقيع اتفاقية هدنة بين الطرفين بوساطة تركية قطرية، وفي وقت لاحق، كانت هناك تقارير إعلامية أفغانية تشير إلى محادثات جرت بين ممثلي باكستان وأفغانستان في إسطنبول، حيث تم التوصل إلى تفاهمات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار والتعاون الأمني بين الجانبين.

ويذكر أن العلاقات بين باكستان وحركة طالبان في أفغانستان شهدت توترات ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت هناك غارات باكستانية داخل الأراضي الأفغانية، تلتها هجمات نفذتها “طالبان باكستان” ضد القوات الباكستانية، وهذا التصعيد الأمني أدى إلى تدخل دبلوماسي من جانب تركيا وقطر، اللتين لعبتا دورًا كبيرًا في الوساطة بين البلدين من أجل التوصل إلى هدنة.

وكان أكد اللواء أحمد شريف شودري أن باكستان تعتبر الحوار والوسائل الدبلوماسية الطريقة المثلى لحل النزاعات، مشدداً على أهمية استمرار المفاوضات بين باكستان وأفغانستان لتحقيق الاستقرار في المنطقة.