إصابات جراء إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بنيويورك

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق نار في محطة مترو أنفاق في Sunset Park في بروكلين.

وأفادت خدمة المطافئ في نيويورك بارتفاع عدد جرحى إطلاق النار إلى 16، بينهم 8 إصاباتهم مباشرة بالرصاص.

وقال مسؤول في شرطة مدينة نيويورك الأمريكية إن إدارة شرطة المدينة تُحقق في إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق في Sunset Park في بروكلين باعتباره عملا إرهابيا.

وأفاد موقع “نيوزويك” بأن الشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به الذي هرب من مكان الحادث وهو يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية اللون.

ويعتقد أن المشتبه به من أصول إفريقية ويبلغ طوله حوالي 165 سنتمترا، ووزنه حوالي 80 كلغ، ويعتقد أنه دخل محطة Sunset Park من شارع 36 و4th Avenue، وصعد إلى قطار R المتجه شمالا، حيث وقع إطلاق النار، وبعد ذلك تم تفجير عبوة ناسفة، يحتمل أن تكون قنبلة دخانية.

ونقل موقع “نيوزويك” عن مسؤول شرطة نيويورك قوله، إن أعيرة نارية أطلقت وأصابت ما بين 4 و10 أشخاص، مشيرا إلى أن المشتبه به كان يرتدي زيا رسميا وحزاما من هيئة النقل العام بالمدينة (MTA).

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أطلقت أعيرة نارية في المحطة حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش).

ونُشِرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من حادث إطلاق النار أظهرت حالة من الفوضى، وعدد من الجرحى على الأرض، وسط صرخات الهلع من الركاب خوفا من أن تصيبهم الرصاصات العشوائية.

There was a shooting in the New York subway, according to the NYT.

At least 13 people were injured, the station was filled with smoke. Police are looking for the attacker, and the shooter was reportedly wearing a gas mask. #BreakingNews #NewYork pic.twitter.com/pXiJTwk3Eq

— NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) April 12, 2022