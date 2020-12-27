إصابات فيروس كورونا تتخطى «80 مليوناً» عالمياً

إصابات «كورونا» في جميع أنحاء العالم، تجاوزت أمس، عتبة الـ80 مليوناً، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فيما بلغ عدد الوفيات عالمياً 1.75 مليون.

وتعتبر الولايات المتحدة في الصدارة، إذ سجلت 18.8 مليون إصابة، تليها الهند بواقع 10.2 مليون، والبرازيل 7.45 مليون.

وبلغت الوفيات الأميركية أكثر من 330 ألفا، وفي البرازيل 190 ألفاً، و147 ألفاً في الهند. ويعتقد معظم خبراء الصحة أن هناك العديد من حالات الإصابة بالفيروس التي لم يتم احتسابها لمجموعة متنوعة من الأسباب.

إلى ذلك، يعمل علماء بريطانيون على تقييم مدى فاعلية علاج يمكنه أن يمنع الإصابة بمرض «كورونا المستجد» لدى الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس «كورونا» بالفعل، بحسب ماذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ومن شأن العلاج الذي يعتمد على استخدام أجسام مضادة، أن يمنح مناعة فورية ضد المرض، وقد يتم إعطاؤه علاجاً طارئاً في المستشفيات ودور الرعاية للمساعدة في احتواء الوباء.

وطورت مؤسسة «مستشفيات لندن الجامعية – إن إتش إس» وشركة «أسترازينيكا» الدواء، وتلقى المشاركون في التجربة جرعتين، ويُتوقع أن يتوفر للعلاج في مارس أو أبريل المقبلين في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية.