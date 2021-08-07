إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 202 مليون حالة

أفادت أحدث الإحصائيات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم السبت، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 300 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 202 مليونا، وما يقارب من 431 ألف إصابة، تعافى منهم 181 مليونا، ونحو 933 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 697 ألف، و81 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,223 حالة وفاة.

ووفقاً للإحصائيات، فإن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي:

إندونيسيا 1,635 وفاة البرازيل 1,006 وفاة روسيا 792 وفاة الولايات المتحدة 750 وفاة المكسيك 618 وفاة الهند 616 وفاة

أما الدول الخمس التي سجلت أمس الجمعة، أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي:

الولايات المتحدة 130,706 إصابة البرازيل 42,159 إصابة إندونيسيا 39,532 إصابة الهند 38,700 إصابة إيران 34,913 إصابة

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصائيات، أن الدول الخمس التي تعتبر، حتى صباح اليوم السبت، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي:

الولايات المتحدة 632,641 وفاة البرازيل 561,807 وفاة الهند 427,401 وفاة المكسيك 243,733 وفاة البيرو 196,818 وفاة

وبيّنت الإحصائيات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: