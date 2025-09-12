عملية طعن قرب القدس.. خطيب بإيران: إسرائيل ستهاجم مصر والأردن والبحرين والسعودية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح متفاوتة في عملية طعن داخل قاعة طعام بفندق في منطقة تسوفا قرب القدس المحتلة.

وأوضحت نجمة داوود الحمراء أن الرجل الأول، البالغ من العمر 50 عامًا، أصيب بجروح خطيرة في الجزء العلوي من جسده، بينما أصيب الثاني، 23 عامًا، بجروح متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى بالقدس لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تمكنت من القبض على الجاني، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، ولديه سجل جنائي ونشاطات سابقة مرتبطة بالقضية القومية، مشيرة إلى أن شرطياً تواجد في الفندق وتصدى له بسرعة واعتقله بعد اشتباك قصير.

وتعد هذه العملية الثانية التي تشهدها القدس خلال خمسة أيام، بعد إطلاق نار قرب مفترق راموت الاثنين الماضي، أسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين.

خطيب جمعة طهران يحذر من أطماع إسرائيل ويدعو لمواجهة حاسمة

حذر آية الله أحمد خاتمي، خطيب جمعة طهران، حكومات مصر والأردن والبحرين والسعودية من أن إسرائيل قد تهاجمها إذا امتلكت القوة، مشيرًا إلى أن شعار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم على فكرة “إسرائيل الكبرى” الممتدة من النيل إلى الفرات، ما يعني أطماعًا في أراض من هذه الدول.

واتهم خاتمي الولايات المتحدة بالتورط أو التواطؤ في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر ومقر حركة “حماس”، مشيرًا إلى أن المجال الجوي للدوحة خاضع لقاعدة “العديد” الأمريكية، مما يجعل من المستبعد أن تكون واشنطن غافلة عن ما جرى.

وأكد أن طبيعة إسرائيل قائمة على سفك الدماء منذ تأسيسها، منتقدًا الدول التي سارعت للتطبيع مع تل أبيب لكنها اضطرت لإدانة العدوان الأخير، معتبرًا أن مواجهة إسرائيل لا تكون عبر الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية، بل بالرد الحاسم. ودعا الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني والعمل على إنهائه.

وأشار إلى “قافلة الصمود” التي تضم أكثر من 70 سفينة من 44 دولة، معتبراً إياها مثالًا للوحدة العالمية ضد إسرائيل، وجدد التأكيد على أن الجزر الثلاث تابعة لإيران وستبقى كذلك، واصفًا الموقف العربي بشأنها بأنه لعبة إسرائيلية وأمريكية.

كما اعتبر نزع سلاح “حزب الله” اللبناني خطرًا كبيرًا ليس على لبنان فقط بل على العالم الإسلامي، مؤكدًا أن الحزب يمثل الذراع القوي للبنان في مواجهة إسرائيل.

وشدد خاتمي على مقومات قوة إيران المتمثلة في الدين والوحدة الشعبية والقيادة المؤمنة والقوة العسكرية والصاروخية والتقدم العلمي، مؤكداً أنها العناصر التي أفشلت محاولات أمريكا وإسرائيل لإضعاف بلاده.