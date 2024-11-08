إصابة إسرائيليين في مواجهات مع مؤيدين لفلسطين في هولندا و«نتنياهو» يحرك طائرات لنقلهم

أمر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الجمعة، بتحريك طائرتين للإنقاذ وإرسالهما لمساعدة الإسرائيليين في هولندا بعد مواجهات في أعقاب قيام مشجعين إسرائيليين بالاستفزاز وتمزيق أعلام لفلسطين.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مشجعين إسرائيليين في اعتداء بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مبارة لكرة قدم، وقلم مشجعون لنادي إسرائيلي بتمزيق أعلام فلسطينية كانت معلقة على البنايات واندلعت بعدها أعمال الشغب.

وأظهرت فيديوهات حدوث مشاجرات واعتداءات بالضرب ضد من قام بتمزيق الأعلام الفلسطينية المعلقة.

تغطية صحفية: فيديو يظهر تمزيق مشجعين "إسرائيليين" للعلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية قبيل مباراة فريق"مكابي تل أبيب" مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. pic.twitter.com/SK2tmeSAQC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 8, 2024

وأشارت إلى أن تمت إحاطة رئيس الوزراء نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر بشأن الاعتداء على عدد من الإسرائيليين في أمستردام.

وقال الوزير ساعر: “نتعامل مع الجهات المعنية بهولندا بشأن الاعتداء على إسرائيليين في أمستردام”.

من جهتها، قامت شرطة أمستردام بنشر قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة بالعاصمة الهولندية.

إلى ذلك، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن مطالبة حكومة هولندا “بالتحرك سريعا لضمان سلامة مواطنينا”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أيضا بأن مئات الإسرائيليين الذين خرجوا إلى هولندا لتشجيع فريق أحد أندية كرة القدم الإسرائيلية يتعرضون للدهس والطعن ومحاولات خطف.

🔴 بعد تمزيقهم للعلم الفلسطيني.. هجوم على مشجعين "إسرائيليين" في العاصمة الهولندية أمستردام عقب انتهاء مباراة لكرة قدم pic.twitter.com/50UZ1JsK7A — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 8, 2024