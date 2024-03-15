إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن

تعرضت سفينة تجارية لأضرار، جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة، وفق ما أفادت وكالة أمن بحري بريطانية، الجمعة.

وقالت وكالة “يو كاي إم تي أو” التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إن “سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن السفينة تعرّضت لبعض الأضرار”، مشيرة إلى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.

وفي حين لم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، يأتي الحادث ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر الحوثيون، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.