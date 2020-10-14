إصابة 3 فنيين من شركة الكهرباء جراء انفجار لغم بعين زارة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بتعرض مهندس وفني وسائق تابعين لإدارة التركيبات بالإدارة العامة للتوزيع لانفجار لغم أثناء تأديتهم لعملهم بترجيع الكهرباء في منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس.

وعلى إثر ذلك، تم نقلهم لمصحة “الرويال” لتقي العلاج.

وفي وقت لاحق، قام المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، رفقة مستشار المدير العام الصديق الجدايمي، ومدير إدارة توزيع طرابلس المهندس عبد الله حموده، ومدير إدارة الخدمات الصحية الدكتور عبد الحفيظ البخاري، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مصحة “الرويال” للاطمئنان على صحة المهندس محمود ابوقرين والفني عبد الفتاح البوعيشي والسائق رياض محمد علي.

وأكد الأطباء المختصون بأن صحتهم جيدة، وأوضحوا أن المهندس محمود ابوقرين أُصِيب بكسر في القدم، والفني عبد الفتاح البوعيشي أُصِيب برضوض في القدم ، والسائق محمد ابوقرين بكسر في اليد.

#زيارة المدير العام للشركة العامة للكهرباء رفقة مستشار المدير العام ومدير إدارة توزيع طرابلس ومدير إدارة التركيبات ومدير إدارة الخدمات الصحية إلى مصحة الرويال للاطمئنان على صحة المصابين . Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Mittwoch, 14. Oktober 2020