إصدار حكم الإعدام بقضية قتل أسرة المواطن «فاضل عمرو عاشور» في كاباو

أصدرت محكمة الجنايات حكمًا يقضي بإعدام المتهمين في واقعة قتل أفراد أسرة المواطن “فاضل عمرو عاشور” في مدينة كاباو، التي وقعت في السابع عشر من رمضان 1442 هـ (2021).

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن متهمين اثنين عقدا العزم على قتل شقيقهما وأفراد أسرته، حيث قاموا بتجهيز الأسلحة والذخائر وضموا إليهم شخصًا ثالثًا ساعد في تنفيذ مخططهم.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، ابتداء من وقت أذان المغرب، توجهوا من مدينة طرابلس إلى مدينة كاباو، حيث ترجل المتهمان من المركبة الآلية وتوجها إلى منزل المجني عليهم. وعند وصولهم، أطلقا النار على شقيقهما وأفراد أسرته أثناء إفطارهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعًا.

ووفق البيان، عقب وقوع الجريمة، باشرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت التهم إلى المتهمين الذين مثلوا أمام محكمة استئناف طرابلس.

وبحسب البيان، في الجلسة الأخيرة، أدانت المحكمة الشقيقين وأصدرت عليهما عقوبة الإعدام قصاصًا عن جريمة القتل، إضافة إلى السجن لمدة سبع عشرة سنة عن تهمتي الشروع في السرقة وحيازة الأسلحة والذخائر.

أما الشريك الثالث، فقد حكم عليه بالسجن المؤبد عن جريمة القتل، بالإضافة إلى السجن لمدة سبع سنوات بتهمة الشروع في السرقة، مع حرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم، بحسب البيان.