إضافة 2500 برميل في اليوم لمعدلات الإنتاج بحقل أبو الطفل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، عن تشغيل البئر الجديد “ك ك 6” بمنطقة التعاقد (أ) التابعة لحقل أبو الطفل ووضعه على منظومة الإنتاج والذي سيضيف حوالي 2500 برميل لمعدلات الإنتاج اليومية لشركة مليته للنفط والغاز.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء تم بعد الانتهاء من أعمال تركيب مجمع آبار جديد لربط الآبار بالمحطة الفرعية بالتركيب ك ك.