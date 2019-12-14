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إضافة 2500 برميل في اليوم لمعدلات الإنتاج بحقل أبو الطفل

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 ديسمبر 2019 - 18:43
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هذا الإجراء تم بعد الانتهاء من أعمال تركيب مجمع آبار جديد. [الوطنية للنفط]
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، عن تشغيل البئر الجديد “ك ك 6” بمنطقة التعاقد (أ) التابعة لحقل أبو الطفل ووضعه على منظومة الإنتاج والذي سيضيف حوالي 2500 برميل لمعدلات الإنتاج اليومية لشركة مليته للنفط والغاز.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء تم بعد الانتهاء من أعمال تركيب مجمع آبار جديد لربط الآبار بالمحطة الفرعية بالتركيب ك ك.

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حيث تم تركيب وتوصيل خطين للإنتاج والاختبار للآبار ك ك 1, ك، ك ك 4 و ذ ذ 1 والبئر الجديد ك ك 6، مع تجهيز وصلات الآبار المستقبلية ك ك 7، ك ك 8 بالمحطة، والتي من المستهدف حفرها وربطها في العام 2020 بعد اعتماد خطة التطوير Field Development Plan من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط.

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