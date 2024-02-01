إضراب موظفي الأمن في 11 مطارا في ألمانيا

أعلن موظفو الأمن في 11 مطارًا في ألمانيا بدء اضراب عام صباح الخميس، من المتوقع أن يتسبب بإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية خلال النهار، قبل أن تتواصل المفاوضات بشأن الأجور.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم شركة “فرابورت” المشغّلة لمطار فرانكفورت قوله، إنه في فرانكفورت غرب ألمانيا، أُلغيت 310 رحلات من أصل 1120 رحلة إقلاع وهبوط مقررة الخميس، ومن الممكن الإعلان عن إلغاء مزيد من الرحلات خلال النهار.

وأشارت الشركة إلى أن رحلات الإقلاع من فرانكفورت لم تعد ممكنة، فيما يمكن للمسافرين العابرين في المطار مواصلة رحلتهم على حساب أوقات انتظار أطول.

وبحسب الوكالة لم تعد أي رحلة إقلاع ممكنة الخميس في مطار برلين-براندنبرغ، على ما أعلن المطار مساء الأربعاء. وكانت نحو 170 رحلة هبوط وإقلاع تحمل ما يقرب من 50 ألف راكب مقررة للخميس.

كما أعلنت مطارات أخرى في ألمانيا إلغاء رحلات الذهاب بسبب النقص في موظفي الأمن، حيث من المتوقع إلغاء إجمالي ما لا يقل عن 1100 رحلة في جميع أنحاء البلاد الخميس.

وأعلنت نقابة فيردي قبل يومين أن الموظفين سيتوقفون عن العمل الخميس في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، وكذلك في برلين وتسعة مطارات أخرى في أنحاء البلاد، بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات الإدارة، وفق بيان للنقابة التي تمثل قرابة 25 ألف موظف.

وتطالب النقابة بزيادة قدرها 2,80 يورو (3 دولار) في الساعة إضافة إلى علاوات أخرى لمساعدة الموظفين على مواجهة التضخم الذي يسجل ارتفاعا حادا منذ العام الماضي.