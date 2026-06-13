إطلاق حملة لإجراء عمليات «القسطرة القلبية» في تاجوراء

أعلن المركز الوطني لعلاج وجراحة أمراض القلب في تاجوراء، التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن إطلاق حملة طبية تحت اسم “نبض”، مخصصة لإجراء عمليات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية لفئة البالغين، على أن تبدأ فعالياتها يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود القطاع الصحي في ليبيا لتعزيز خدمات تشخيص وعلاج أمراض القلب، من خلال توفير تدخلات طبية متقدمة تسهم في تحسين فرص العلاج وتقليل قوائم الانتظار، لا سيما في الحالات التي تتطلب إجراءات قسطرة دقيقة.

وتشمل الحملة إجراء عمليات القسطرة القلبية بنوعيها التشخيصي والعلاجي للمرضى البالغين، وذلك وفق برنامج طبي منظم يهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للحالات القلبية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل المركز.

وتُعد القسطرة القلبية من الإجراءات الطبية المتقدمة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض الشرايين التاجية، ويأتي إطلاق مثل هذه الحملات في ليبيا ضمن خطط وزارة الصحة لتطوير الخدمات التخصصية، وتقليل الحاجة للعلاج بالخارج، وتحسين القدرة الاستيعابية للمراكز الطبية المتخصصة في أمراض القلب.