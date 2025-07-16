إطلاق خدمة «السائقات» في السعودية.. تجربة جديدة للنساء ومن النساء

في خطوة تعكس التزامها بتوسيع نطاق خدماتها ومواءمتها مع خصوصية المجتمعات، أعلنت شركة “أوبر” عن إطلاق خدمة جديدة مخصصة للنساء في المملكة العربية السعودية، تحت اسم “السائقات”، والتي تتيح للعميلات إمكانية حجز رحلات تنفذها سائقات فقط، لتكون التجربة أكثر خصوصية وراحة.

وجاء الإعلان خلال فعالية خاصة نظمتها “أوبر” في العاصمة الرياض تحت شعار “من النساء ولأجل النساء”، وشهدت الحدث أيضا انطلاق أول نسخة من برنامج “جيج سيستر” في السعودية، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين النساء وبناء مجتمع داعم للسائقات من خلال التدريب والتطوير والدعم المهني.

وتزامن هذا الإعلان مع الذكرى السابعة للقرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة عام 2018، فيما تستعد الشركة لإطلاق الخدمة تدريجيًا في عدة مدن رئيسية خلال الأسابيع المقبلة، في مقدمتها الرياض وجدة والدمام.

وتظهر الميزة الجديدة ضمن التطبيق كخيار إضافي يحمل اسم “السائقات”، وتقدم تجربة تنقل مشابهة لخدمة “أوبر إيكس” من حيث الأسعار وآلية الطلب. كما يمكن للعميلات اختيار السائقة مسبقًا من خلال ميزة “أوبر ريزيرف”، المخصصة للحجوزات المخططة، ما يعزز من شعور الأمان والخصوصية أثناء التنقل.

وقال يوسف أبو سيف، المدير العام لشركة “أوبر” في السعودية: “أظهرت النساء في مختلف أنحاء السعودية كيف يمكن للتنقل أن يفتح أبواباً جديدة من الفرص. ومع إطلاق خدمة ‘السائقات’، نواصل دعمنا للمرأة السعودية ونمنحها خيارات جديدة تواكب احتياجاتها”.

هذا وتأسست “أوبر” عام 2010 في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين توسعت خدماتها لتشمل معظم دول العالم، حيث أتمت أكثر من 58 مليار رحلة حتى اليوم. في السعودية، كانت “أوبر” من أوائل الشركات التي رحّبت بقرار قيادة النساء، وساهمت منذ ذلك الوقت بالتعاون مع تطبيقات أخرى مثل “كريم” و”جيني” و”بولت” في إعادة تشكيل مشهد النقل الحضري.

وتسعى “أوبر” من خلال هذه المبادرة إلى تقديم خدمة تُراعي احتياجات النساء في المملكة، وتوفر لهن تجربة آمنة وملائمة ثقافيًا، كما تعزز فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي للسعوديات الراغبات بالانضمام إلى قطاع النقل.