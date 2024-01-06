إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على قاعدة إسرائيلية في الجليل

أطلق حزب الله اللبناني السبت أكثر من 60 صاروخا باتجاه “قاعدة مراقبة جوية” في شمال اسرائيل، في “رد أولي” على قيام إسرائيل بإغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.

ونقلت وكالات الأنباء عن الحزب قوله في بيان “قام مجاهدو المقاومة في إطار الرد الأوّلي” على اغتيال العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء، “باستهداف قاعدة ميرون الجوية بـ62 صاروخا من أنواع متعددة”.

الجيش الإسرائيلي أكد الحادثة وقال في بيان “إن نيرانا كثيفة أُطلقت من لبنان استهدفت شمال إسرائيل السبت”.

وبعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء شمال إسرائيل، قال الجيش إنه “تم تحديد حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان باتجاه منطقة ميرون في شمال إسرائيل”.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت مساء الثلاثاء مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى مقتل القيادي في الحركة صالح العاروري.

وتوعد الحزب بالرد على الاغتيال وقال الأمين العم لحزب الله حسن نصر الله في خطاب، إن “إسرائيل حاولت صناعة صورة نصر من خلال اغتيال صالح العاروري في بيروت الثلاثاء بعدما فشلت بتحقيقها في غزة”.