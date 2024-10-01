إطلاق مبادرة يوم التوظيف المفتوح في جامعة طرابلس

ضمن جهودها لإيجاد حلول فعالة لتوفير فرص العمل خارج الكادر الوظيفي الحكومي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل، بحكومة الوحدة الوطنية، مبادرة يوم التوظيف المفتوح في كلية الهندسة بجامعة طرابلس.

وبحسب وزارة العمل، “تهدف المبادرة إلى تشجيع القطاعين الخاص الوطني والأجنبي على توظيف العمالة الوطنية، مع التركيز على الباحثين عن العمل والمقبلين على التخرج”.

و”تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، ومن المقرر أن تشمل كليات الهندسة في المدن الليبية الأخرى، مما سيسهم في تقديم فرص توظيف للطلاب الراغبين في الانخراط في سوق العمل، كما تهدف المبادرة إلى توفير تدريب عملي داخل شركات وطنية وأجنبية متخصصة”.

ووفق الوزارة، “شاركت في اليوم المفتوح شركات وطنية وأجنبية، حيث أعربت عن استعدادها لتوظيف الكوادر الوطنية”.

هذا وحضر الفعالية كل من وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، ووزير النفط والغاز ووكيل وزارة الثروة البحرية، ووكيل وزارة الشباب، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جامعة طرابلس، ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، والناطق الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية.

و”تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وخلق بيئة عمل مستدامة تسهم في تقليل معدلات البطالة”.

و”يحظى هذا الحدث بدعم صندوق التسهيلات المالية وصندوق تنمية الموارد البشرية التابعين للوزارة، بما يعزز فرص التمويل والتدريب للعمالة الوطنية، صندوق ضمان الائتمان”. ‏