إطلاق مرحلة جديدة لـ«التعاون المصرفي» مع الصين

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن المحافظ ناجي محمد عيسى، عقد اجتماعًا مع محافظ بنك الشعب الصيني بان قونقتشينق، جرى خلاله بحث حجم التبادل التجاري بين ليبيا والصين وسبل تطويره ورفع معدلات نموه.

وبحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، ناقش الجانبان أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين الماليتين في البلدين، بما يعزز التعاون المصرفي ويدعم حركة التجارة البينية.

واتفق الطرفان على ربط المصارف التجارية الليبية بنظام المدفوعات والتسويات الصيني المعروف باسم (CIPS)، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحويلات المالية وتسريعها وتسهيلها بين الجانبين.

كما تم الاتفاق على إطلاق آليات جديدة لتسهيل العمليات التجارية بين ليبيا والصين، تشمل البدء في تنفيذ الحوالات المالية المباشرة إلى الصين، الأمر الذي يهدف إلى دعم صغار التجار وتخفيف التعقيدات المالية المرتبطة بالتعاملات الخارجية.

وشمل الاتفاق كذلك فتح الاعتمادات المستندية بشكل مباشر عبر المصارف الصينية، في خطوة من شأنها تعزيز انسيابية العمليات التجارية ورفع كفاءة التعاملات المصرفية بين البلدين.

واتفق الجانبان أيضًا على تنظيم زيارة رسمية لوفد مصرفي ليبي برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي، يرافقه عدد من المدراء العامين للمصارف التجارية الليبية، إلى الصين خلال أقرب وقت ممكن، وذلك لعقد اجتماعات مع بنك الشعب الصيني والبنوك التجارية الصينية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من التجربة الصينية في مجال المدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية المباشرة.

وأكد البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الحد من التعامل عبر السوق غير الرسمي، وتعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحسين سمعة القطاع المصرفي الليبي على المستوى الدولي.

كما أشار الجانبان إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين ليبيا والصين، وتطوير البنية المصرفية بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.