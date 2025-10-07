إطلاق مشروع «التعداد الزراعي الشامل» لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

شاركت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع التحضيري لمشروع التعداد الزراعي الشامل الذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والاجتماع عُقد بمقر مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة في طرابلس.

وتمثل الوزارة في الاجتماع عبر مدير إدارة التربة والري المهندس سليمان عبود، الذي أكد على أهمية أن يتضمن التعداد الزراعي بيانات دقيقة وشاملة حول استخدامات الموارد المائية في الزراعة، سواء كانت مياه جوفية، سطحية، أو معالجّة.

وأوضح أن هذا سيعزز التكامل بين التخطيط المائي والزراعي في ليبيا.

كما استعرض المهندس عبود الخطط المستقبلية للوزارة التي تهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والتأكيد على إعادة سيطرة الدولة على مصادر المياه الجوفية من خلال تطبيق الإدارة التشاركية لمياه الري عبر الجمعيات المائية ونظم الري الجماعي.

ويأتي هذا في إطار تحقيق الاستخدام المنظم والعادل للمياه، فضلاً عن تعزيز الاستدامة الزراعية.

ويهدف مشروع التعداد الزراعي الشامل إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومتكاملة، لدعم متخذي القرار في وضع سياسات واستراتيجيات تنموية فعّالة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في ليبيا.