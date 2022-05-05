إطلاق منصة عالمية للتبرع لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعد كييف على الانتصار في الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية المدمرة.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن زيلينسكي قوله: “بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن المنصة تحمل اسم “يونايتد 24″، وأضاف: “كل تبرع مهم للنصر”.

ويأتي ذلك في حين تعرضت مدن أوكرانية لدمار كبير، بعد 9 أسابيع من الهجوم الروسي.

وتابع زيلينسكي: “جميع المبالغ ستحول إلى بنك أوكرانيا الوطني وترصد للوزارات المعنية” مشيرا إلى أن حكومته ستحدث المعلومات “كل 24 ساعة” حول كيفية استخدام الأموال.

ودعا الرئيس الأوكراني المواطنين العاديين في أنحاء العالم لـ”مساعدة كييف على دحر موسكو”.

وأضاف : “معا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا”، مؤكدا أن أوكرانيا “ستتذكر دائما” هذه الإسهامات.