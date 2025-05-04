إطلاق منظومة «goAML» لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية.

ويأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وبدعم من المحافظ ناجي محمد عيسى، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف المنظومة إلى تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن، مما يسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ويعزز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة.

كما تهدف المنظومة إلى تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية.

وبحسب بيان المصرف، بدأت المصارف التجارية فعليًا في العمل على المنظومة من خلال تسجيل مسؤولي الإبلاغ والولوج إليها، تمهيدًا لاعتمادها بشكل كامل في العمليات اليومية المتعلقة برصد وتحليل المعاملات المشبوهة.

يذكر أن منظومة goAML هي منصة إلكترونية متقدمة طورتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وتُستخدم عالمياً من قبل وحدات المعلومات المالية في العديد من الدول، بهدف تحسين قدرة هذه الوحدات على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتمكن المنظومة الجهات المعنية، مثل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وغيرها، من تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير المعاملات النقدية الكبيرة (CTRs) بطريقة إلكترونية وآمنة، ما يسهل عملية التحليل والتتبع، ويُعزز التعاون بين الجهات الرقابية وإنفاذ القانون.