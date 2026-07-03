إطلاق هاتف متين بمواصفات منافسة.. يجمع بين «القوة والتحمل» والتقنيات المتقدمة

بدأت شركة Blackview بالترويج لهاتفها الجديد Rock 1، الذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتينة الموجهة لعشاق السفر والمغامرات في البيئات القاسية، حيث يجمع بين هيكل شديد الصلابة وبطارية ضخمة ومواصفات تقنية متعددة الاستخدامات.

ويعتمد الهاتف على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، إضافة إلى مقاومته للماء والغبار بمعيارَي IP68 وIP69K، مع أبعاد تبلغ 177.9/83.5/24.7 ملم ووزن يصل إلى 490 غرامًا.

ويأتي الجهاز بشاشتين من نوع IPS LCD بقياس 6.56 بوصة، بدقة 720/1612 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، وكثافة 269 بيكسل لكل إنش، مع سطوع يصل إلى 450 nits، وحماية عبر طبقة Panda Glass المقاومة للخدوش والصدمات.

وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 و20 ميغابيكسل، تشمل عدسة مخصصة للتصوير الليلي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

ويعمل Blackview Rock 1 بنظام Android 16 مع واجهات DokeOS 5.0، ويعتمد على معالج Mediatek Helio G81 مع معالج رسوميات Mali-G52 MC2، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

ويضم الهاتف مجموعة واسعة من الميزات الإضافية تشمل مصباح LED، ودعم راديو FM، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنية NFC، إضافة إلى ماسح بصمة، فيما تأتي البطارية بسعة 15000 ميلي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 33 واط، إلى جانب خاصية الشحن العكسي بقدرة 5 واط للأجهزة الأخرى.

هذا وتشهد سوق الهواتف المتينة نموًا متزايدًا مع ارتفاع الطلب على الأجهزة المخصصة للبيئات القاسية والسفر والمغامرات، حيث تسعى الشركات إلى تقديم أجهزة تجمع بين التحمل العالي والبطاريات الضخمة والميزات العملية، بعيدًا عن التصميمات التقليدية للهواتف الذكية.