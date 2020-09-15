إعادة تفعيل الشراكة في الشؤون الداخلية والأمن بين الجزائر وإيطاليا

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزيرة الداخلية للجمهورية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، التي تقوم بزيارة للجزائر.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في وقت سابق، إن الوزيرة لوتشانا لامورجيزي ستزور الجزائر اليوم، حيث تلتقي رئيس الجمهورية الجزائرية، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، فضلا عن نظيرها كمال بلجود.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن مذكرة الوزارة، أن “من بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال التي سيتم تناولها من قِبل الوزيرة، هناك مقترح لإعادة تفعيل الشراكة في الشؤون الداخلية والأمن”، والتي “تشمل مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالبشر”، بالإضافة إلى “تعاون أكثر كثافة بين قوات الشرطة ورجال الإطفاء في البلدين”.

وأشارت مذكرة الوزارة إلى “الحاجة إلى إقامة حوار، على أسس استراتيجية متجددة مع الجزائر أيضًا، حول تدفقات الهجرة غير النظامية، والتي تؤثر بشكل خاص على مقاطعة سردينيا”.

وتشهد جزيرة سردينيا منذ حوالي سنتين، تدفقات مستمرة لمهاجرين جزائريين، يصلون إلى سواحلها في مجموعات تقترب من 10 أشخاص في العادة، على متن قوارب صغيرة.