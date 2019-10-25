إعادة فتح مطار معيتيقة ورفع الحظر على الطائرات الليبية.. محاور لقاء وكيل المواصلات مع السفارة البريطانية

عقد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام أبو شكيوات، اجتماعًا الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، مع المستشار السياسي للسفارة البريطانية لدى ليبيا كيفن دنش، والمسؤول عن البرنامج الاقتصادي بالسفارة دانيال ملّولي، والمستشار التجاري بالسفارة علاء الدين عما، بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام بالوزارة، أن الاجتماع يأتي لمناقشة عدة مواضيع أهمها إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي أمام الحركة الجوية والتنسيق مع وزارة النقل البريطانية بخصوص إقامة برامج تدريبية في مجال أمن وسلامة الطيران وتوفير بعض أجهزة الكشف الأمني لاستخدامها بالمطارات وتسهيل إجراءات الحصول على شهادات التصدير المطلوبة من الحكومة البريطانية على بعض المعدات الموردة للمطارات الليبية.

كما تم التطرق إلى سُبل تقديم المساندة اللازمة لرفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية لدخول الأجواء الأوروبية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة للمتدربين الموفدين من طرف الوزارة.