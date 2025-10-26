إعدام نتنياهو في اسطنبول.. توقيف دبلوماسيين أتراك بتهم الإرهاب

أفادت وسائل إعلام تركية بأن جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) اعتقل عدداً من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين بتهمة انتمائهم إلى تنظيم فتح الله غولن، الذي تصنفه السلطات التركية إرهابياً.

وأوضحت التقارير أن العملية تمت بالتعاون مع وزارة الخارجية وشرطة أنقرة، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام في العاصمة التركية.

وشملت الحملة الأمنية أربع مداهمات نفذت بين يوليو وسبتمبر 2025، استهدفت 58 شخصاً داخل وزارة الخارجية، حيث اعتُبر هؤلاء جزءاً من “بنية سرية” تابعة للتنظيم.

ومن بين الموقوفين، كان هناك عارف حقان ييتير، القنصل العام التركي السابق في مونستر (ألمانيا)، وبوراك كارارتي، نائب المدير العام السابق في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى غورشاي شيكير، القائم بالأعمال التركي السابق في تل أبيب.

وتستمر التحقيقات للكشف عن مدى امتداد هذه الشبكة المشتبه بها داخل أجهزة الدولة التركية، وخاصة في القطاع الدبلوماسي.

“إعدام” نتنياهو في تركيا.. دمية تُعلَّق خلال احتجاج في طرابزون

في مشهد مثير للجدل، تم تعليق دمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رافعة في مدينة طرابزون شمال شرق تركيا خلال احتجاج حاشد.

وكانت الدمية مصحوبة بلافتة باللغة التركية كُتب عليها “عقوبة الإعدام لنتنياهو”، مما أثار ردود فعل واسعة.

وتبنى كمال سغلام، أستاذ الاتصال المرئي في جامعة أرتفين كوروه، والمعروف بمواقفه المناهضة لإسرائيل، هذا الفعل الاحتجاجي.

وأوضح سغلام في تصريحات صحفية أنه أراد من خلال هذه الفعالية تسليط الضوء على “جرائم الحرب في غزة”، مشيرًا إلى أن “حق النساء والأطفال والأبرياء في غزة يُنتهك بشكل ممنهج”. وأضاف سغلام أن هذا العمل يعد “نداء رمزي” من أجل تحقيق العدالة الدولية.