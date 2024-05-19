 إعفاء 28 من لجان الإشراف على الامتحانات وإحالتهم على التحقيق الإداري

كشَف وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات رئيس اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة الدّكتور مُحسن الكبيّر، “عن صُدور قرار بإعفاء 28 من لجان الإشراف على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، وإحالتهم على التّحقيق الإداري”.

وقال الكبيّر، “إنّ القرار الذي تمّ إصداره في أوّل أيام الاِمتحانات ضمّ 4 رؤساء لجان إشراف، و12مراقب بِلجان الإشراف، و4 متابعي لجان، و8 مُلاحظين؛ وذلك لِتقصيرهم في أداء واجبهم في ضبط حالات غِش إلكتروني بِلجانهم الاِمتحانية بمراقبات التّربية والتّعليم ببلديات عين زارة، توكرة، الجديدة بالعجيلات، الزاوية الغرب”.

هذا وتشكّلتْ اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة بقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 697 لسنة 2024، وفوض القرار رئيسها بإيقاف أيّ عُضو من أعضاء اللجان المكلّفة بأعمال الاِمتحانات عن العمل اِحتياطياً، وإحالته على التّحقيق الإداري، وتشكِيل لجان تحقيق بهذا الشأن.

هذا تقدّم 210415 تلميذ صباح اليوم الأحد لإجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي في 14705 قاعة اِمتحانية.