إعلام إسرائيلي: الإمارات ترفض استقبال نتنياهو

أفادت القناة الإسرائيلية “13”، اليوم السبت، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن الزيارة لن تتم إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن الإمارات اشترطت تأجيل الزيارة لحين تحديد موعد جديد، محذرة إسرائيل من أي خطوات لفرض السيادة على الضفة الغربية.

وأوضحت أن نتنياهو أبدى رغبته في زيارة الإمارات خلال الأشهر الماضية، لكن المسؤولين الإماراتيين أكدوا أن الزيارة غير ممكنة طالما استمرت الحرب في غزة.

وفي سياق متصل، أعلن نتنياهو أن استهداف قادة حركة حماس المقيمين في قطر سيُزيل العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الصراع في قطاع غزة.

واعتبر، في منشور على صفحته الرسمية على منصة “إكس”، أن قادة حماس في قطر “يتعمدون عرقلة جهود وقف إطلاق النار بهدف إطالة أمد الحرب”، مؤكداً أن القضاء عليهم سيُمهد الطريق لإنهاء الحرب بشكل نهائي.

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، وسط تحذيرات منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الحرب، منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 26 أغسطس الجاري، أودت بحياة نحو 63 ألف فلسطيني وأصابت نحو 158 ألف آخرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، حيث تربط الإمارات استئناف التواصل مع إسرائيل مباشرة بوقف العمليات العسكرية في غزة، في خطوة تؤكد تأثير الصراع الإنساني على العلاقات الدبلوماسية في المنطقة.