إعلام عبري: لقاء مرتقب بين وزيري خارجية إسرائيل وسوريا هذا الأسبوع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، من المتوقع أن يلتقي هذا الأسبوع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

وقالت الهيئة إن اللقاء يأتي في إطار جهود تمهيدية لاتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا، ويشرف على دفعه المبعوث الأمريكي توم باراك.

وأشارت إلى أن الشيباني يُعد من المقربين للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أكد قبل نحو أسبوعين على وجود محادثات متقدمة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاقية أمنية.

ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة التوتر في جنوب سوريا، حيث عقدت جولة سابقة من المحادثات في باريس أواخر يوليو.

وتركز النقاشات على خفض التصعيد، وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.