إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي

أعلن المركز الوطني للامتحانات، نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

إجمالي الطلبة المتقدمين بالقسم العلمي 42,873

الناجحون 35.483

غير الناجحين 7.390

نسبة النجاح 82.76%

إجمالي الطلبة المتقدمين بالتعليم الديني 333

الناجحون 169

غير الناجحين 164

نسبة النجاح 50.75%

إجمالي الطلبة المتقدمين بالقسم الأدبي 15,677

الناجحون 9.313

غير الناجحين 6.364

نسبة النجاح 59.41%

وبإمكان الطلاب التعرف على نتائجهم من خلال الدخول إلى الرابط المُخصص للنتيجة:https://finalresults.nec.gov.ly