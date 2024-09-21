إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي

أعلن المركز الوطني للامتحانات، نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
إجمالي الطلبة المتقدمين بالقسم العلمي 42,873
الناجحون 35.483
غير الناجحين 7.390
نسبة النجاح 82.76%
إجمالي الطلبة المتقدمين بالتعليم الديني 333
الناجحون 169
غير الناجحين 164
نسبة النجاح 50.75%
إجمالي الطلبة المتقدمين بالقسم الأدبي 15,677
الناجحون 9.313
غير الناجحين 6.364
نسبة النجاح 59.41%
وبإمكان الطلاب التعرف على نتائجهم من خلال الدخول إلى الرابط المُخصص للنتيجة:https://finalresults.nec.gov.ly
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