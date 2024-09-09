إغلاق«جسر اللنبي» من الجانبين الأردني والإسرائيلي حتى إشعار آخر!

أعلن الأردن، صباح اليوم الاثنين، إغلاق جسر الملك حسين المعروف بـ”جسر اللنبي” أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن وحتى إشعار آخر.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، قد أكد مساء الأحد أنه سيتم فتح جسر الملك حسين الاثنين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

من جانبها، أحكمت إسرائيل الحصار على الفلسطينيين، أمس، بإعلانها إغلاق جسر اللنبي من جهتها (والمعروف أردنياً بالملك حسين) الواصل بين الضفة والأردن، الذي كان المنفذ الأخير للفلسطينيين، خصوصاً من سكان الضفة الغربية للعبور خارج بلادهم.

كما قررت إسرائيل إغلاق معبرين بريين آخرين مع الأردن هما: الشيخ حسين شمالاً، ووادي عربة جنوباً.

وشوهد آلاف الفلسطينيين يعودون في حافلات إلى «معبر الكرامة» الفلسطيني (الجسر المؤدي للمعبر الأردني – الإسرائيلي) في أريحا بالضفة بعدما مُنعوا من السفر، وعلى الجانب الأردني من المعبر تكدس آلاف آخرون لا يستطيعون العودة إلى الضفة.

وفي أول تعقيب له على الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه «من دون السيف لا يمكن العيش في الشرق الأوسط»، متهماً إيران بمحاصرة إسرائيل بـ«آيديولوجيا دموية».

وأعلن الأردن، مساء الأحد، نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين “جسر اللنبي” الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات في الحادث أكدت أن “مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان”.