إفريقيا تواجه أسوأ موجة كوليرا منذ 25 عاماً.. 7 آلاف وفاة و300 ألف إصابة

حذّر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن القارة تشهد أعنف موجة كوليرا منذ 25 عامًا، مسجلاً نحو 300 ألف إصابة مؤكدة ومشتبه بها وأكثر من 7 آلاف وفاة، بزيادة تجاوزت 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع المركز تصاعد التفشي إلى تدهور أنظمة المياه والصرف الصحي والنزاعات المسلحة، التي تجعل المخيمات المكتظة أكثر عرضة للعدوى.

وكشف المركز أن الوضع تفاقم في أنغولا وبوروندي نتيجة نقص حاد في المياه النقية، بينما شهدت الكونغو تحسنًا ملحوظًا مع تراجع أعداد الإصابات، في ما يعكس نجاح إجراءات الرصد والتدخل الطبي.

وأعرب عن قلقه الشديد من المناطق الغارقة في النزاعات، حيث تنتشر العدوى بسرعة داخل المخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات الصحة العامة.

وأشار المركز إلى تحسن نسبي في جنوب السودان والصومال، بفضل التدخلات الطبية والمراقبة المستمرة، لكنه حذر من استمرار تهديد الكوليرا في حال عدم تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

ويُذكر أن الكوليرا مرض إسهالي حاد قد يودي بحياة المصاب خلال ساعات إذا لم يُعالج، وينتقل بسهولة عند اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف غير المعالجة، مما يجعل الاستثمار في البنية الصحية والمائية أمرًا حيويًا للحد من الكارثة في إفريقيا.